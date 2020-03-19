شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تتعاقد على شراء 120 ألف طن زيت لتكوين رصيد استراتيجي لمدة 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 120 ألف طن زيت خام صب صويا وعباد مستورد بالدولار على فترة وصول الأولى من 20 مايو إلى 10 يونيو، والثانية من 15 يونيو إلى 5 يوليو.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكوين رصيد استراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر، ليرتفع الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت حتى بداية شهر أكتوبر بمعدل ستة أشهر ونصف الشهر.