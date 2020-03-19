شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يوجه ضربة لمستغلي أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين.

وأكد أنه تم شن حملات رقابية موسعة بمحافظات الجمهورية بمشاركة الجهات المعنية، وبالتعاون والتنسيق التام مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة التموينية والرقابة التجارية بوزارة التموين.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحملة بمحافظة القاهرة الكبرى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع مكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة السادس من أكتوبر وتم التحفظ على الكميات الآتية:

- ٣ أطنان و١٩٨ كيلوجرام مواد خام.

- ٢٨ صنف مكملات غذائية عبارة عن (٢٢٤٧ علبة لامازه- ٣٧٩٢ علبة أوكسا- ٣٤٥٨ علبة سكر راجه- ٢٨٥٦ علبة فاست فروزو- ٣٨٤٠ علبة كاكى فروت- ٣٢٠ علبة سوربكس- ١٦٨ علبة برومين- ١٦٨٠ علبة أوبتى فيت- ١٢٩٦ علبة أودتى ترول- ٢٨٨ علبة مايونيل- ٨٦٤ علبة فيروبلكس- ٣٦٠٠ علبة أوبتيديت- ١٧٩٢ علبة فيروفلوك- ٦٤ علبة عسل في سترونج- ٥٧٦ علبة تونو- ١٥ علبة تاج أوميجا- ٣٠٠٠ علبة أوسودى- ١٢٥٠ كيس برولايف- ١٩ علبة صابا فيبر- ٥٨ علبة بلان زاكو- ٦٧٢ علبة صافا فيبر- ٦٠٠ علبة ماميبير- ٩٧٥٠ كيس برولايف- ٢٥٠ علبة مالتى ايرو- ٢٠٠ علبة مالتى كال- ٤٠ علبة ماستر تى- ٧٠٠ علبة سورتى- ٢٤٠٠ علبة جرو كال- ٢٠٠٠ شريط جرو كال، جارٍ التعبئة.

- تم تحرير محضر لمحل مستلزمات تجميل وذلك لوجود عدد ٣٥٠ عبوة أصناف مختلفة منتهية الصلاحية و٣٠٠ عبوة أصناف مختلفة مجهولة المصدر.

- تم تحرير محضرين لمحال تموين لديها كميات زائدة (عدد ٢١٠٠ كيلوجرام سكر- عدد ٣٠٠ زجاجة زيت)

- تم تحرير محاضر لشركات منتجات طبية دون ترخيص، وتقوم ببيع منتجات مجهولة المصدر بيانها كالتالى:

- ضبط (عدد ٩٠٠ سرنجة- عدد ٥٥٠ جوانتى معقم- عدد ٢٥٠ استرا عدد ١٥٠٠ كانيولا وريدى- عدد ٤٧٥ غيارا جراحيا).

- ضبط (عدد ٢٤ عبوة كريم للبشرة سودو كريم مستورد- عدد ٦٠ عبوة كريم للبشرة نيفيا مستورد- عدد ١١ عبوة شامبو أطفال sanosan مستورد- عدد ٢٥٠ علبة ماسك للوجه).

- تحرير محضر لإدارة منشأة دون ترخيص وبيع منتجات مجهولة المصدرة (عدد ٢٤ كريم بشرة نيفيا مستورد- كميات من الشامبو وصابون جلسرين وكريم لوسيون للبشرة للأطفال).

- ضبط شركة للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وتم تحرير محضر لإدارة منشأة دون ترخيص وبيع منتجات طبية مجهولة المصدر، وبيانها كالتالي:

(عدد ١٥٠ عبوة كريم نيفيا مستورد- عدد ٤٨٠ عبوة ديتول- عدد ٦٧ عبوة كريم سودو كريم – عدد ٢٠٠٠ سرنجة ٣سم- عدد ٣٥٠ غيارًا جراحيًا).

- كما تم ضبط ٢٤٢٥٠ كمامة بمنطقة بولاق الدكرور، وتم حبسها عن التداول والبيع عبر موقع فيس بوك، سعر العلبة الواحدة ١٨٥ جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة لاتخاذ شؤونها.

- ضبط عدد كبير من زجاجات كحول وعدد من القفازات الطبية مجهولة المصدر.

- وبمحافظة السويس، أسفرت الحملات عن ضبط عدد ٣٠٠٠ كمامة مجهولة المصدر، كما تمت محاولة شراء من أحد محلات العطور المركبة التي تبيع زجاجات تحتوي على كحول مخفف بالتدليس على أنها تستخدم للتطهير، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات.

- بمحافظة كفر الشيخ، أسفرت الحملات عن ضبط عدد 14600 قفاز مجهول المصدر- عدد 40 عبوة محلول- 20 عبوة جلوكوز.

- كما تم شن حملات رقابية على الصيدليات ومحال مستحضرات التجميل لضبط أي مخالفات ومحال السلع الغذائية للتأكد من توافر كل السلع والمنتجات بأسعارها الطبيعية.

- وتم ضبط سيارة محملة بكمية 1290 لترًا من الكحول مجهولة المصدر.

- وضبط مصنع لتصنيع المطهرات دون ترخيص، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة (٣٣٦٠ عبوة مطهر- ٧٣٢ عبوة فارغة- ١٥ كجم بودرة بيتادين- ٣٦٠ كجم كحول إيثيلي خام).

وبمحافظة الإسكندرية:

- تم شن حملات رقابية موسعة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية على شركات المستلزمات الطبية والمطهرات للتأكد من البيانات المدونة على العبوات وتاريخ الصلاحية والفواتير والمستندات الدالة على مشروعية الحيازة للأصناف الموجودة، وكذلك التراخيص اللازمة، وقد تم التحفظ على كميات من الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

- ضبط عدد 5 عبوات كحول إيثلي 70% في عبوة 20 لترًا مجهول المصدر

- عدد 3 عبوات كحول إيثلي 99.5%.

- عدد 5000 زجاجة جل مطهر.

- عدد 290 زجاجة كحلي ايتلي 70%.

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- عدد 4600 قفاز.

- عدد 5000 ماسك مجهول المصدر.

- ضبط مخزن كبير يتبع إحدى الشركات الكبرى للمستلزمات الطبية بمنطقة سموحة غير مرخص وبه كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، وتم التحفظ على 47 صنفًا بإجمالى 66382 وحدة مختلفة من الأصناف الطبية والمطهرات وتم اتخاذ اللازم وتشميعه.

- تم ضبط مصنع للكيماويات الصناعية دون ترخيص ومنتجات صناعية ومطهرات مصنعة مجهولة المصدر، وتم التفتيش على مصنع كبير للصناعات الغذائية والحلويات بناءً على شكوى وردت إلى مديرية التموين بالمحافظة.

- تم المرور على أحد المولات التجاريه والقائم على بيع الأجهزة الكهربائية للتأكد من التخفيضات المعلن عنها وتم التحفظ على افران كهربائية مدون عليها بيانات غير مطابقة للفواتير وتم عمل محضر غش تجارى.

وبمحافظة الفيوم:

- تم ضبط مصنع تمور بحوزته 1000 كجم بلح عجوة وكذلك 190 عبوة دبس بلح زنة العبوة 400 جرام جميعها مجهولة المصدر معدة للتوزيع على الأسواق قبل بداية شهر رمضان المبارك.

- ضبط حوالى 3000 كمامة مجهولة المصدر معبأة في كراتين غير مدون عليها أي بيانات باللغة العربية وغير مدون بها بلد المنشأ.

- ضبط عدد 50 كرتونة تعبئة جديدة مطبقة (تطبيق المطبعة) لم تستخدم من نفس نوع الكراتين المستخدمة المحتوية على الكمامات المضبوطة بشركة مستلزمات طبية.

وبمحافظة بنى سويف:

- تم ضبط وكر كبير لتصنيع الكمامات الطبية به معدات خياطة وسرفلة وجوالات شفافة اللون ورولات قماش مجهولة المصدر بمحافظة بنى سويف.

- تم ضبط مصنعين للمطهرات الطبية دون ترخيص.

- ضبط 8140 زجاجة مطهر مجهولة المصدر.

- ضبط 1650 كجم كحول إيثيلي.

- 15 كجم بودرة بيتادين.

- 4500 علبة قفازات مجهولة المصدر و150 كارتونة فارغة غير مدون عليها بيانات لتعبئة الكمامات.

- 32 رول قماش يشبه الشاش غير مدون عليه أي بيانات.

وبمحافظة جنوب سيناء:

- تم ضبط عدد 1000 عبوة من الكمامات مجهولة المصدر.

بمحافظة بورسعيد:

- تم ضبط عدد كبير من علب كحول إسبراى لبيعها بالسوق السوداء وكمية كبيرة من الكمامات الطبية بمحل مستلزمات طبية تم حجبها عن التداول.

وأخيرًا بمحافظة الدقهلية، تم ضبط عدد من عبوات كبيرة الحجم لكحول مجهولة المصدر داخل صيدلية وبسعر بيع أعلى من السعر المدون بالفاتورة.

وتحررت محاضر لحجب منتجات طبية عن البيع وعدم منح المستهلكين فواتير وضبط كميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهوله المصدر.

وأوضح راضي عبدالمعطي أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، كما أكد أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كل الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها، مؤكدًا أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وشدد في الوقت نفسه على عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الغذائية، أو الشراء بشكل عشوائي، حيث إن هناك تنسيقاً تاماً مع كل الأجهزة الرقابية بشأن الرقابة على التجار الذين يحبسون السلع.

وعلى جانب آخر، وجه عبدالمعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات بالالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن القانون سيطبق على كل المخالفين.