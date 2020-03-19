شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء للمصريين: «احترموا كورونا حتى تمر الأيام على خير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، في ظل إجراءات مواجهة فيروس «كورونا».

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وقال في مداخلة هاتفية مع هاجر جميل، ببرنامج «شارع مصر»، على إذاعة شعبي إف إم، إن القرار لا يعني الغلق نهائيًا، بل هو تحديد فقط لساعات العمل، مؤكدًا أنه من الممكن النظر في تجديد العمل أو تمديده لوقت إضافي وفقًا للأوضاع خلال الـ11 يومًا القادمة.

وتابع سعد: «أتمنى من الجميع الالتزام بالنصائح التي يتم توجيهها، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، وتقليل التواجد في المناطق العامة أو المولات التجارية، قائلاً: «ليس الهدف من هذا الحديث هو الغلاسة على الناس أو نضيّق عليهم حياتهم ولكن الهدف هو التكاتف من أجل مواجهة أزمة يتعرض لها العالم بأجمعه، دول العالم التي استهانت بالموقف دفعت وبتدفع ثمن الاستهتار».

وتابع: «نتمنى ألّا نصل إلى مرحلة الاستهتار بفيروس كورونا، حتى لا نصل إلى مصير بعض الدول، الكورونا إذ أُخذت بجدية وتعاملنا معها بقرارات حاسمة ستمر بأمان، فهناك مؤشرات بقلة أعداد المصابين في حال التزامهم بتقليل التواجد في الأماكن العامة والبقاء في المنزل، وهناك احتمالية بزيادة عدد المصابين في حال عدم الالتزام بالتعليمات»، وختم متحدث الوزراء حديثه قائلاً: «أقول لجميع المصريين احترموا هذا الفيروس حتى تمر الأيام على خير».