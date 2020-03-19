شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المحافظين يطلق حملة توعية «معًا ضد الكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حزب المحافظين حملة «معًا ضد الكورونا» في الشوارع والميادين على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال لصق وتوزيع منشورات للتوعية من كورونا، في محاولة للسيطرة على الفيروس وتغيير العادات السيئة انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية وإيمانًا من حزب المحافظين أن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس.

وأوضح أحمد حنتيش، نائب رئيس حزب المحافظين لأمانة السر، أن الحملة تستهدف العمل على رفع التوعية لدى المواطنين في أماكن التجمعات بمشاركة ١٠٠ فريق عمل بشكل مبدئي بالقاهرة والجيزة.

ودعا «حنتيش» الجميع من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومبادرات شبابية وأفراد لمشاركة الأفكار والمجهودات.