شكرا لقرائتكم خبر عن السفارات المصرية في الخارج تعيد عددًا من العالقين بسبب وقف رحلات الطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بالتنسيق مع السلطات المختصة بإعادة المصريين العالقين على خلفية انتشار فيروس كورونا واتخاذ دول العالم المختلفة عددًا من الإجراءات الاحترازية بوقف رحلات الطيران الدولية.

وقامت السفارة المصرية في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بالتنسيق مع السلطات الأوزبكية بإعادة ١٠ مصريين تصادف تواجدهم في أوزبكستان لأسباب مختلفة خلال فترة صدور القرار بوقف رحلات الطيران، حيث تواصلت السفارة مع المصريين المتواجدين في أوزبكستان للوقوف على رغبتهم في العودة قبل وقف السفر.

وذكر بيان للسفارة المصرية في أوزبكستان أن هناك تواصلاً مستمراً بين السفارة المصرية والحكومة الأوزبكية، التي تعاونت بشكل كامل مع السفارة في هذا الصدد، من أجل تأمين عودة المصريين العالقين في أوزبكستان على متن طائرة تشارتر كانت مكلّفة بإعادة مواطنين أوزبك من مصر إلى أوزبكستان، حيث تم تحديد مطار Navoi كنقطة انطلاق للرحلة بين أوزبكستان والقاهرة، وتم ترتيب نقل المصريين من العاصمة إلى المطار المحدد ليتسنى لهم العودة إلى أرض الوطن، وقد غادرت الرحلة الأراضي الأوزبكية ظهر أمس الأول ووصلت عصر نفس اليوم إلى الأراضي المصرية.

وقامت السفارة المصرية في إندونيسيا بتسهيل عودة مجموعة من السياح المصريين العالقين في إندونيسيا والراغبين في العودة إلى مصر قُبيل ظهر أمس موعد تطبيق تعليق الطيران في مصر.

وأوضح السفير أشرف سلطان، سفير مصر لدى إندونيسيا، أنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني، كما تم إجراء عدة اتصالات مع الجهات المعنية في إندونيسيا لتوفير حجز لكل أفراد المجموعة البالغ عددهم عشرة أفراد، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات نظرًا للضغوط الحالية على شركات الطيران وعدم وجود أماكن شاغرة، فضلًا عن إلغاء العديد من الرحلات، وفرض تعليق لعدد من خطوط الطيران في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

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وأضاف السفير أنه تم التفاوض مع خطوط الطيران وسلطات مطار جاكرتا لتسهيل مغادرة المواطنين العالقين في وقت قياسي.

هذا، وتقدمت السفارة بالشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على الدعم الذي قدمته للسفارة لحل المشكلة وضمان سفر المجموعة إلى القاهرة في الوقت المناسب.

وقال السفير طارق القوني، سفير مصر لدى الكويت، إن البعثة الدبلوماسية نجحت في تسيير رحلة استثنائية ظهر، الأربعاء، من الكويت إلى القاهرة، على متنها نحو ٣٠٠ شخص من أبناء الجالية العالقين الذين انتهت تأشيرة دخولهم للكويت سواء بغرض الزيارة أو السياحة، أو ممن صدر لهم إلغاء إقامة نهائي، فضلاً عن عدد من الحالات الإنسانية والحرجة.

وأكد القوني أن الرحلة جاءت في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، واستجابتها السريعة لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه المواطنين خارج مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد، مُشيرًا إلى أنه تم الترتيب للرحلة في وقت قياسي بعدما تم الإعلان عنها مساء، الإثنين الماضي، وهو ما تزامن مع تشكيل خلية عمل دائمة بالبعثة لتلقي طلبات السفر، بالإضافة إلى التنسيق المُستمر مع كل من الناقل الوطني «مصر للطيران» والسلطات الكويتية من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال الطائرة ومغادرتها.

ونوه السفير المصري بأن البعثة لا تزال تتلقى طلبات الراغبين بالسفر إلى مصر، مُشيرًا إلى استمرار الاتصالات مع القاهرة لترتيب رحلات استثنائية أخرى لتمكين المصريين العالقين بالكويت من العودة إلى مصر.

وحرص القوني على توجيه الشكر إلى السلطات الكويتية على تعاونها المُقدر مع البعثة الدبلوماسية ومنح كل التسهيلات اللازمة لتسيير هذه الرحلة الاستثنائية، مُعربًا عن ثقته في استمرار هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة.