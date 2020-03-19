شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يؤانس: «لو صلينا من قلبنا كورونا مش هتقرب مننا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، خلال عظته: «لو صلينا من قلبنا كورونا مش هيقرب مننا»، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد.

وطلب الأسقف، الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة أسيوط عام 1983، من الحضور في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، ترديد الجملة خلفه، ورددوا خلفه.

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وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى عظته الأسبوعية، الأربعاء، من المقر البابوي دون حضور، وذلك لأول مرة، وحملت العظة عنوان «من يصعد إلى جبل الرب».

واستهل البابا عظته بتهنئة الأقباط بعيد الصليب المجيد الذي يوافق غدًا الخميس.

وأعلن البابا في وقت سابق عن استمرار الاجتماع، مع عدم السماح بحضور أي فرد من الشعب القبطي، على أن تذاع العظة الأسبوعية على الهواء مباشرة من خلال القنوات الفضائية القبطية، وذلك بدءًا من عظة اليوم حتى 8 إبريل المقبل.