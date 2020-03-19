شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وافقنا على طرح عقار في الأسواق لمكافحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الرئيس الأمريكي موافقته على طرح عقار «هيدروكسي كلوروكوين» الخاص بعلاج الملاريا في الأسواق لمكافحة فيروس كورونا. Advertisements وكشف أن الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن «الأولوية لدينا في الولايات التحدة حاليا هي حماية مواطنينا». وأضاف الرئيس الأمريكي «خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا».

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