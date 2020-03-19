شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تبدأ تنفيذ قرارات غلق المطاعم والمقاهي ومراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بدء جميع المحافظات تنفيذ قرار د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، وكذا تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، حتى السادسة صباحًا بكل أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وأكد اللواء محود شعراوى على جميع القيادات المحلية بضرورة متابعة تنفيذ القرار الصادر في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بكل حسم مع المخالفين، لافتاً إلى اتخاذ المحافظات لكل الإجراءات الاحترازية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من أماكن تجمعات المواطنين، نظرًا لما يمثله من خطورة بالغة ويلعب دورًا في انتقال الفيروس وانتشار العدوى.

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وفى السياق ذاته، وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والتى بدأت اليوم الخميس لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا وإعداد تقارير أولاً بأول بجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تواصل متابعتها لجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها في المواعيد المحددة التي أعلنها السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.

ومن ناحية أخرى وفي ضوء تنفيذ جهود الدولة للاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، أكد اللواء محمود شعراوى أنه تم التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشؤون الإعاقة لتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة للأشخاص ذوى الأعاقة السمعية لإتاحة المعلومات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتوعية والوقاية من فيروس كورونا لهذه الفئة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.