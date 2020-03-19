شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات دولية تتنافس على الفوز بتدريب العاملين بالمنشآت السياحية «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتنافس ثلاثة شركات دولية للفوز بتنفيذ مشروع تدريب العاملين بالمنشآت السياحية عن طريق ON LINE، وهو المشروع المقدم من هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية رئيس لجنة التدريب.

وقرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى، خلال جلسته الأخيرة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لمراجعة ومناقشة العروض المقدمة للغرفة من الناحية الفنية والملاءة المالية.

وتضم اللجنة في تشكيلها الدكتور تامرسلام، نائب رئيس الغرفة، وياسر التاجورى، أمين صندوق الغرفة، وعلاء فتحى، وهشام وهبة عضوا مجلس الإدارة ومعهم من الجهاز الإدارى بالغرفة أحمد الناظر، الأمين العام، ومسئول تكنولوجيا المعلومات بالغرفة.

Advertisements

وقال هشام وهبة، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب بالغرفة ومقدم المشروع المقترح، إن التدريب أون لاين ON LINE أصبح من أساسيات عملية التعلم عن بعد، وأحد الأساليب التعليمية والدراسية الحديثة، وأن هذا المشروع- تدريب العاملين بالمنشآت عبر ON LINE – يهدف الإرتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين، وكذلك تيسيراً على المنشآت التي تحجب عمالها عن المشاركة في الدورات التدريبة الكلاسيكية نظرأ لحاجة العمل إليهم، وإضطراها تحت وطاءة الظروف، إلى إلغاء فكرة مشاركة عمالها في الدورات التدريبية نتيجة الإصرارعلى حضور المتدرب بنفسه لتلقى التدريبات.

وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية، أن التدريب عبر أون لاين ON LINE له مميزات عديدة لا حدود لها، منها إستغلال وقت فراغك في التدريب أون لاين، أو يمكنك مشاهدة فيديو أو الإستماع إلى مقطع صوتي خاص بمحتوى المادة أثناء السفر أو التنقل في المواصلات، ويمنحك أفقٍ واسع، يزيد من تفكيرك خارج الصندوق، مما يجعلك أكثر إبتكاراً وإبداعاً.

وأشار وهبة، إلى أن التدريب أون لاين يوفر إتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه في إحتراف المجال، فضلاً عن يمكن للمتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الإحتراف، مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال إختصاصه.

وأوضح أنه بالتوازى مع فحص العروض المقدمة من الشركات الثلاثة، يتم حالياً الإعداد للمواد الدراسية والفيلمية التي يضمها المحتوى المقدم للمتدربين، وبما يتناسب مع الإتجاهات الحديثة العالمية في سلامة وصحة الغذاء، ومجال فنون الطهي، والخدمة، والإدارة والتحضير، والتجهيز، والاستقبال، والاشراف الداخلي، لرفع مستوى وكفاءة ومهارات العاملين بالمنشأت السياحية.