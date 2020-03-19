بالأسماء.. فوز 12 موظفًا بمطار القاهرة في قرعة الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد: أجرت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الخميس، القرعة العلنية لاختيار الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج هذا العام من بين العاملين بمطار القاهرة، بحضور محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، ورؤساء القطاعات وتم الإعلان عن الفائزين. وجاءت الأسماء كالأتي:- 1- المهندس هشام محمد كامل 2- عاطف محمد الشكشاكي 3- نبيل محمد السيد 4- على احمد شاهين 5- جمال حنفي مهدي 6- ألفت أحمد توفيق 7- السيد إبراهيم حسن Advertisements 8- بدوي رشدي 9- ناصر السيد محمد 10- مسعد محمد شحاته 11- صلاح أمين إبراهيم 12- السيد فضيل بشير والاحتياطى :- 1- مها أحمد نبيل 2- صبحي جبرت الله 3- عماد أحمد محمد​

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