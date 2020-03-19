السلع التموينية" تتعاقد على شراء 120 ألف طن زيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الخميس، التعاقد على شراء 120 ألف طن زيت خام صب صويا وعباد مستورد، على فترة وصول الأولى من 20 مايو إلى 10 يونيو والثانية من 15 يونيو إلى 5 يوليو، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكوين رصيد استراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر.
وأوضحت وزارة التموين في بيان لها الخميس، أنه بذلك يرتفع الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، بمعدل ستة أشهر ونصف.
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