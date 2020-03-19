الحكومة تكشف عقوبات مخالفي قرار غلق المطاعم والكافيهات وآلية التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

حذر المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المخالفين لقرار الحكومة بشأن غلق المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري.

وحذر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية dmc، مساء الخميس، من أن مخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، بالغلق الإداري، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الجهات المعنية ستداهم هذه الأماكن على مدار الساعة للتأكد من التزامهم بتنفيذ القرار.

وأشار إلى أن القرار استثنى خدمات توصيل الطلبات للمنازل، والمخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها، لافتا إلى أن القرار سمح بتواجد العاملين في المطاعم والمحلات فقط، وتوصيل الطلبات عبر الهاتف للمنازل والمواطنين دون تواجدهم في مقر المطعم أو المحل، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

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ونص قرار الوزراء، في مادته الأولى على أن: "تُغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.​