الأوقاف: استمرار حملة نظافة وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، استمرار جهود كافة العاملين بالمساجد للعناية بنظافتها على أكمل وجه بالتنسيق مع مديريات الصحة وهيئات التطوير بالمحافظات، ضمن اهتمام بالعمل على نظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها وتكثيف العمل في نظافتها يومي الخميس والجمعة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الخميس، أنه جار المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بديوان عام الوزارة مع المديريات الإقليمية للحفاظ على نظافة وطهارة المساجد للحفاظ على جموع المصلين وحرصًا على سلامتهم .
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر تعليماته بعمل حملة نظافة وتطهير وتعقيم بالمساجد والهيئات التابعة لها يومي الخميس والجمعة، للقضاء على الأوبئة والأمراض.
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