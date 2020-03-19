الرقابة الإدارية تضبط 79 ألف كمامة وقفاز ومطهر بصيدليات ومخازن مخالفة بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –أحمد جمعة:

شنت فرق هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الصيدليات المخالفة وأماكن تخزين المستلزمات الطبية والأدوية، في محافظة الإسكندرية.

تأتي الحملة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين في ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروسات المعدية.

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وقالت الهيئة في بيان لها الخميس، إنه وردت معلومات حول قيام البعض من راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة على حساب المواطنين، عن طريق حجب وإخفاء عبوات المطهرات الطبية والكمامات، وغيرها من المستلزمات بالبيع لهم.

وأشارت إلى أنه جرى تشكيل خمس مجموعات لحملات مكبرة بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، للتفتيش على تلك الصيدليات المخالفة وأماكن تخزين المستلزمات والأدوية الواردة بشأنها المعلومات.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدة محاضر مخالفات لتلك الصيدليات والمخازن غير المرخصة، لقيامهم بحيازة سلع مجهولة المصدر ومجهولة البيانات التصنيعية، والتخزين والامتناع عن البيع للمنتجات، وتم ضبط "66382" قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات، و"9000 "ماسك طبي، وأربعة آلاف قفاز يدوي، وعدة أطنان من المطهرات المتنوعة والمنظفات الأخرى، وجار إحالة جميع المخالفين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.