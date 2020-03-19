ضبط كوكتيل مخدرات داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط قرابة 20 كيلو جرام من مخدر القات، بداخل 2 طرد بريدي قادمين من خارج البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والسلطات الجمركية وجود "2" طرد بريد بداخلهما كمية من المواد المخدرة بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطردين وبداخلهما (كمية كبيرة من مخدر القات وزنت 19,140 كيلو جرام) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبطه.

وفي سياقٍ متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية من ضبط (2 طرد بريدي) بداخلهما (كمية لزيت مخدر الحشيش – 30 قرص لعقار اكتساسي المخدر) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لشخصين، مقيمين بالجيزة) وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبطهما.