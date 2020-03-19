بمناسبة عيد الأم.. الداخلية تُهدي الأم المصرية أغنية "دايماً بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أهدى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية تحت عنوان "دايماً بخير"، لأمهات شهداء الشرطة؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والمرأة المصرية.

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