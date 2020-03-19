محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على المقاهي والكافيتريات على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".
يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين .
ووجهت الداخلية عدة حملات على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهي والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهورية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. الداخلية تغلق عدد من المقاهي لمخالفتهم إجراءات مكافحة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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