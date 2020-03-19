شاهد. كيف تُواجه الداخلية "كورونا" بأقسام الشرطة والسجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد الجهود وأعمال التعقيم والتطهير بكافة المبان والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه في إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا" واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين، والتي من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.

فقد قامت وزارة الداخلية بتنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها.

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وتابع البيان؛ حيث دفعت الوزارة بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبان والمنشآت الشرطية خاصة التي تشهد ارتياداً جماهيرياً، وشملت قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، وذلك لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها.

يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية الوطنية لوزارة الداخلية والتي تُراعي فيها استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامتهم في كل موقع شرطي يتوجهون إليه للحصول على الخدمات الشرطية.