لسلامة النزلاء.. الداخلية تعلق الزيارات بالسجون حتى أخر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد تقرر استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى أخر شهر مارس الجاري، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن.