أخبار مصر | برلماني يطالب المواطنين بدعم الإجراءات الاحترازية للحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب المواطنين بدعم الإجراءات الاحترازية للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، المواطنين بالالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أكدت عليها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وأن يكونوا علي قدر المسؤولية وعدم الاستخفاف بالإرشادات الطبية حفاظًا علي الصحة العامة، مشيرًا إلي أن الاجراءات الحكومية جاءت حرصًا علي الصحة العامة بما يستلزم أن يكون الجميع علي قدر المسئولية.

وأضاف "الكومي"، في بيان له، اليوم، علي أهمية التزام الأمهات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لاسيما وإلزام ابنائهم المنازل، مؤكدًا أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس لا يعني أنها إجازة للطلاب للتنزهه فى الحدائق والنزول إلي الشوارع.

ودعا نائب "مستقبل وطن"، إلي عدم الأنسياق وراء الشائعات التي تحاول القوى الكارهة والتي كانت أخرها حول أعداد المصابين في مصر، مشيرًا إلي أن الهدف من تلك الشائعات خلق حالة من الفزع والرعب في نفوس المواطنين وضرب وحدته الشعب وتكاتفه في هذه اللحظات الحيوية، في حين أن الحكومة تتعامل بشفافية متناهية مع الفيروس منذ البداية سواء فيما يتعلق بأي إصابات أو اشتباهات.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص في مادته الأولى على: «تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية شهر مارس جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار- الذي يبدا تطبيقه اليوم الخميس- في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أول أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.