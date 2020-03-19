أخبار مصر | وزير الشباب يثمن الدور المجتمعي للرياضيين لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يثمن الدور المجتمعي للرياضيين لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تابع خلال اليومين الماضيين الدور المجتمعي الإيجابي لرياضي مصر وخاصة بعض لاعبي كرة القدم الذين تنافسوا على تقديم ورعاية العديد من الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وخاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد جهود متكاملة للحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بجميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية.

وثمن "وزير الرياضة" المبادرات المجتمعية التى تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية وفى مقدمتهم الرياضيين الذين أكدوا أنهم جزء أصيل واعي ومتداخل مع جميع قضايا الوطن وتحدياته.

وأوضح "صبحي" بأن القيادة السياسية الحكيمة والواعية للرئيس عبد الفتاح السيسى كانت وستظل الدرع الذى يحتمي به المصريون ويستلهمون منه المثل والقدوة التى تظهر واضحة جلية وخاصة وقت الشدائد.

ووجه وزير الشباب والرياضة شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدا على قرار الحكومة بغلق الأندية ومراكز الشباب من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، مع إستمرار تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية مارس.

كما وجه "صبحي" الشكر لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات وجميع مسئولي كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية والشبابية على حرصها على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كرونا والالتزام التام بقرارات الدولة في هذا الشأن.

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