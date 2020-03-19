شكرا لقرائتكم خبر عن ببدل الصفراء.. استعدادات الفرق الطبية بمستشفيات الصحة لاستقبال مصابي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت 27 مستشفى عزل للمشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا تتبع وزارة الصحة والسكان فى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للاستعداد لاستقبال المرضى فى حين استوفت المستشفيات كافة مستلزمات العزل للمرضى والأطقم الطبية .

وتظهر الصور ارتداء الفرق الطبية بدل العزل الكامة التى تمنع اختراق الفيروس للأطراف المعالجة للحالات المشتبة فى اصابتها بالفيروس تحسبا لوجود أى عدوي محتملة

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنها وجهت وزارة التنمية المحلية، بناءً على تقارير التقصي الوبائي في الوزارة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في ظل رصد العديد من الحالات المصابة بالفيروس، وذلك بفرض الحجر الصحي على العاملين في المنشآت السياحية في 4 محافظات، وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.

وقالت وزارة الصحة والسكان: بناء على نتائج التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التي تم رصدها للمخالطين في المحافظات الأربعة، سيتم تشديد إجراءات الحجر الصحي وتنفيذها على العاملين بالمنشآت السياحية في هذه المحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لن يسمح لجميع العاملين بالمنشآت السياحية بمغادرتها قبل 14 يوما، هي فترة حضانة فيروس كورونا اعتبارا من اليوم، ومن تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي والمتابعة الدائمة، لبيان ما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه، وقالت وزارة الصحة أن إيقاف حركة الطيران والسياحة سيجعل هذه الطواقم السياحية تغادر إلى محافظاتها الأصلية، وهو ما يمثل خطورة على نقل المرض لباقي المحافظات إذا كان بين هذه الأطقم مصابون.

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم وقف السياحة الداخلية الوافدة من 23 محافظة إلى الـــ 4 محافظات محل الحجر الصحي، منعا لنقل أي عدوى من العاملين بالمنشآت السياحية على أن تكون مدة المنع 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يلتزم المحافظون كل في محافظته بتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية، والتأكد من أنها غير ناقلة للعدوي، وقالت: سيتم التطهير وفق إرشادات وزارة الصحة والسكان، على أن يتم استخدام وخلط واحد لتر كلور على 9 لترات مية، مع استخدام الرشاشات الظهرية سعة 10 لترات، ومواتير الرش، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كلور تركيزه 5 %، مشيرة إلى أنه تم تجهيز العيادات والأطقم الطبية اللازمة لعمليات الحجر في المحافظات كأكبر معسكر للحجر الصحي في مصر، مشيرة إلى أن فرق التقصي لاتزال تقوم بدورها حتى الآن.