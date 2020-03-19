رويترز: عدد المصابين بـ كورونا حول العالم يتجاوز 230 ألف حالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل، مساء اليوم الخميس ، حسب ما نقلته رويترز أن عدد المصابين بـفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 230 ألف حالة .

وقالت سلطات الصحة السويسرية اليوم ، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى سويسرا وليختنشتاين بلغ 3888 حالة فيما سجل عدد الوفيات 33 شخصا، وزاد العدد الإجمالى للمصابين بنحو 800 حالة مقارنة بأمس الأربعاء عندما بلغ عدد الوفيات 21.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان اليوم الخميس للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير انها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أى الايبوبروفين لعلاج الحمى للاشخاص المصابين بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وما إذا كان الايبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الاشخاص.

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وأكدت المنظمة انها وبعد مراجعة سريعة لا تعلم بالبيانات الاكلينيكية أو السكانية المرتبطة بهذا الامر كما انها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا ولا تعلم بوجود اية اثار سلبية للايبوبروفين تتجاوز الاثار الجانبية المعروفة المعتادة التى تحد من استخدامه لدى البعض .



المنظمة الدولية أكدت أنها فى الوقت الحاضر، وبناء على المعلومات المتاحة حاليا لاتوصى بعدم استخدام الايبوبروفين .