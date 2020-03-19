شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحدد سعر أردب القمح نقاوة 23.5 قيراط بـ700 جنيه لأسعار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضى، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة.

وكان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد استعرض رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفى لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفى كميات السكر ( سكر تموينى، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفى حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

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ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفى لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفى حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل. بينما تكفى كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفى لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السودانى تكفى لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفى لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020