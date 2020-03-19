شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تعلق الدخول لمواقف المسجد النبوى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين تعليق الدخول لموافق المسجد النبوى تماشيا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقالت رئاسة الحرمين في بيان عبر مقتضب:"تماشياً مع الإجراءات الاحترازية تعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي مؤقتا وذلك اعتباراً من مغرب اليوم الخميس".

جدير بالذكر أن وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي شرعت باتخاذ الإجراءات والجهود لمواكبة تزايد أعداد المصلين بالمسجد النبوي بعد قرار تعليق أداء صلاة الجمعة والجماعة في المساجد ضمن التدابير الوقائية المتخذة للوقاية من فايروس كورونا.

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وتعمل مختلف الإدارات بوكالة شؤون المسجد النبوي على تعزيز أعمال التوعية والبرامج الصحية داخل المسجد النبوي وفي الساحات, وتحديثها تبعاً للمستجدات, وحثّ المصلين والزائرين على التعاون واتباع الإرشادات الصحية, وتجنب الصلاة في الممرات وعند مداخل الأبواب ونحوها من الأماكن المزدحمة, حفاظاً على سلامتهم وقاصدي المسجد النبوي كافة.

وقامت وكالة شؤون المسجد النبوي بمضاعفة أعمال التنظيف والتعقيم للأرضيات والسجّاد داخل المسجد النبوي وساحاته ومرافق الوضوء قبل وبعد الصلوات بواقع 10 مرات يومياً, إضافة لفتح القباب وإغلاق المظلات في الساحات, وتغيير فلاتر التكييف, والعناية بسقيا ماء زمزم بإعادة توزيع الحافظات وتعقيمها, ورفع كاسات زمزم بعد الاستخدام مباشرة, والعناية بالعاملين داخل المسجد والتأكد من سلامتهم.

وتأتي سلسلة الإجراءات والجهود الحثيثة ضمن الاحتياطات الصحية والوقائية التي تبذلها الدولة - أيدها الله - لحماية المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة, وقاصدي الحرمين الشريفين من تفشّي فايروس كورونا.