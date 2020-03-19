شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إخلاء سوق الخميس بالحوامدية فى الجيزة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ جهاز مركز ومدينة الحوامدية بالجيزة حملة مكبرة لإخلاء سوق الخميس الذى يقام بشكل دورى من كل أسبوع بمدينة الحوامدية، لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث قاد الدكتور أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية حملة لإخلاء وإزالة جميع الأسواق الأسبوعية وتم رفع جميع الاشغالات واخلاء سوق الخميس، وكذلك شن حملات للرقابة على الأسعار وضبطها واتخاذ الإجراء القانوني ضد المخالفين.

وكانت محافظة الجيزة واصلت اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامه المواطنين، واكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من غلق 365 مركزا تعليمياً حتى الأن بكافة الأحياء والمراكز والمدن اضافه الى غلق حوالى 80 حضانه أطفال .

وكانت محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات، كما وجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافة إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.