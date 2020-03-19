صور.. الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية بالمحافظات للوقاية من "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا ، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود المتميزة التي تبذلها الهيئة ومديرياتها بالمحافظات ومشاركتها في هذه المهمة الوطنية لحماية المواطنين من هذا الفيروس الذي يجتاح العالم حاليا ، كما تلقى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية حملة التطهير وتضمن التقرير بيان باعمال التطهير بمحافظات الجمهورية على النحو التالي:

وشملت اعمال التطهير عدة محافظات من بينها محافظ الدقهلية حيث تم تكليف عدد خمس فرق آمان حيوى لتغطية مجموعة من المراكز للتطهير وخفض الحمل الفيروسي ضد فيروس كورونا وهى مركز بنى عبيد ومركز المنصورة وحى شرق المنصورة ومركز بلقاس ومركز نبروه ، تم خلالها تطهير المساجد والصيدليات ذات الكثافة العددية العالية والمواقف العمومية ( موقف الأتوبيس الدولى -موقف الأتوبيس القديم )تم رش المارة و السيارات كما تم تطهير مستشفى العام ومستشفى بلقاس ومستشفى بنى عبيد ومستشفى نبروه والاسعاف وأقسام الشرطة

وأكد التقرير أن اعمال التطهير شملت محافظة كفر الشيخ ، و تم تطهير المنشآت من إدارات ووحدات بيطرية ببعض مراكز المحافظة ، محافظة الدقهلية : تطهير سوق الماشية ببلقاس عقب انتهاء اعمال السوق، تطهير مكاتب البريد ومقر شرطة النجدة بالمنصورة، تطهير المنشآت الحكومية بشربين ، والقاهرة : تم تطهبر منطقة 15 مايو جراء ما حدث من نفوق بعض الحيوانات ، ومحافظة المنيا : يتم تطهير ديوان المديرية يوميا بالمطهرات اللازمة.

كما شملت محافظة الفيوم : قامت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم بتكليف أربعة فرق امان حيوي لتطهير بعض المؤسسات الحيوية حيث قامت مديرية الطب البيطري بالفيوم بتطهير لخفض الحمل الفيروسي ضد فيروس كورونا المستجد بمنطقة الازهر التعليميه والمسجد الملحق بها ، كفر الشيخ : استمرار أعمال التطهير بمديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ والإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها ،و محافظة دمياط : فامت بتطهير المديرية والإدارات التابعة لها وكذلك الإدارات الزراعية .

وتابع التقرير ،أن اعمال التطهير شملت البحيرة : تم تطهير مديرية الطب البيطرى ومجزر كوم حمادة، كما تم رش لمداخل مدينة غرب النوبارية والارضيات واماكن التلامس ، القليوبية: تطهير مديرية الطب البيطرى والإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها ، البحيرة : استمرار العمل فى رش وتطهير الادارات والوحدات البيطرية بادارة دمنهور والرحمانية ، شمال سيناء: رش وتطهير الإدارة البيطرية بالعريش.

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كما شملت اعمال التطهير ، مرسى مطروح : تم رش وتطهير مبنى المحافظة ومديرية الامن واقسام الشرطة والمطافى والمدارس ومقرات المديريات والهيئات المختلفة بالمحافظة ، ومُحافظة القليوبية : استمرار الرش والتطهير للإدارات الخارجية والمجازر والوحدات التابعة لها مُحافظة المنيا : تم رش و تطهير ديوان عام محافظة المنيا و المحكمة و المجلس القومي للمرأة و إدارة المرور

وشملت اعمال التطهير مُحافظة الغربية: قامت مُديريه الطب البيطرى من اول الاسبوع وحتى تاريخه بتكثيف أعمال التطهير لكافه وتطهير جميع المُنشأت التابعه لديوان عام المديريه والمُنشأت الحكوميه مثل مبنى النيابه الإداريه بعض مبانى المراكز المدن وأخرى ، والبحر الاحمر : قامت مديريه الطب البيطري بأعمال الرش والتطهير للكنائس (كنيسه الانبا شنوده ، كنيسه مارقس بالاحياء، كنيسه مار مينا)

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ،أن اعمال التطهير شملت محافظات المنيا: تم تطهير مبني كبار الزوار و محكمة الأسرة بمحافظة المنيا ، الجيزة: تم رش وتطهير سوق الجمله بمدينه اكتوبر وتطهير مركز ومدينه اوسيم ومركز ومدينه الحوامديه وبعض المساجد ، الاقصر : تم رش وتطهير النيابة الادارية بالاقصر ، القاهرة: -تم تطهير ورش مبنى جهاز مدينة الشروق وبعض المبانى الحكوميه الأخرى بمدينة الشروق، وتم تطهير ورش مساحة كبيرة فى مخر السيول فى مدينة ١٥ مايو حيث تم انتشال أكثر من ١٠٠ جثة لحيوانات متنوعة وتم تطهير المكان كاملا والمبانى المجاورة له وكذلك تم تطهير منطقة الزرايب كاملة فى حى منشأة ناصر حيث نفق ٥٠٠ خنزير غرقا فى المياه وتم تطهير المكان وأخذ عينات من الخنازير وارسالها الى المعمل وتم دفنها فى مدفن صحى فى مدينة ١٥ مايو بالاستعانة بسيارات هيئة النظافة بالقاهرة

وشملت اعمال التطهير، البحر الاحمر: تم رش وتطهير للمساجد والكنائس والنيابة الإدارية وهيه الأبنية التعليمية وسوق الدهار والرياشات وشركه المياه والصرف الصحي وبالتنسيق مع مديريه الصحة ، بنى سويف: تم تطهير مديريه الطب البيطري ببني سويف ، الغربية : تم الرش والتطهير لمبنى هيئه النيابة الإدارية بمركز قطور وسوق برما بمركز طنطا.



الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية بالمحافظات للوقاية من كورونا (1)



الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية بالمحافظات للوقاية من كورونا (2)



الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية بالمحافظات للوقاية من كورونا (3)



الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية بالمحافظات للوقاية من كورونا (4)



الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية بالمحافظات للوقاية من كورونا (5)



الزراعة تواصل تطهير المؤسسات الحكومية بالمحافظات للوقاية من كورونا (6)