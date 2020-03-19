النقل: نواصل أعمال تعقيم وتطهير السكة الحديد والمترو والموانئ لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت كافة قطاعات وهيئات وزارة النقل، تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة، حيث استمرت هيئة السكك الحديدية فى تطهير وتعقيم القطارات والمحطات وأماكن التجمعات للركاب، بالإضافة إلى ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات. كما واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدورى لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وكذلك توفير ملصقات للتوعية بالمحطات. Advertisements واستمرت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى سوبرجيت في تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات وارتداء جميع العاملين المتعاملين مع الجماهير الكمامات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب وبث رسائل توعية عبر الشاشات المتواجدة بالأتوبيسات. كما استمرت الموانئ البحرية في رفع حالة الطوارئ القصوى، وتطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومواصلة تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ من قاطرات ولانشات، وكذلك أتوبيسات نقل العاملين والمكاتب بجميع إدارات الموانئ، وفى قطاع النقل النهري استمرت هيئة النقل النهرى فى التطهير المستمر لمكاتب الهيئة الإدارية وأماكن استخراج التراخيص النيلية وارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور الكمامات، وواصلت شركة المركز الطبي للسكك الحديدية التنسيق المستمر مع وزارة الصحة، واستمرار عقد ندوات لتوعية العاملين فى كافة شركات وهيئات الوزارة بأعراض وطرق الوقاية من الفيروس.

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