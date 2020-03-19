شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الإسماعيلية: تعقلوا فى شراء السلع والتناول باليد تجنبا للعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية والدلتا للأقباط الكاثوليك رسالة إلى رعاياه أكد فيها التزام كنيسته الكامل بتوجيهات الدولة لمنع تفشى وباء كورونا بوقف كافة الاجتماعات والأنشطة الكنسية مع تغيير فى طريقة طقس التناول ليصبح باليد بدلا من وضعه فى فم المصلى وهى الطريقة التي كانت متبعة في الكنيسة الكاثوليكية.

المطران شدد في رسالته للأقباط ضرورة التعقل في شراء السلع الاستهلاكية حتى لا يقع المصريون فريسة لجشع التجار مع ضرورة حصر الأسر الفقيرة في كل منطقة وسد احتياجاتها دون تفرقة بين مسلمين وأقباط في تلك الظروف الصعبة.

وعن طريقة طقس التناول شدد المطران على أن الكنيسة سوف تمنح المتناول "جسد الرب ودمه" في يده مع توخي الحذر منعا لنقل العدوى مشددا على أن الاستعداد الروحي أهم من طريقة التناول كذلك فلن تزيد مدة الصلاة عن ساعة واحدة فقط.

كانت الكنائس قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة أسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

في نفس السياق، كشفت أحد الكنائس القبطية المصرية بولاية نيوجيرسي الأمريكية عن إصابة كاهن الكنيسة بفيروس كوفيد كورونا بعد أن نشر صورته على جروب للكنيسة طالبًا من جميع المسيحيين الصلاة له

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كذلك فإن كنيستين أخريين بإيبراشية نيويورك ونيوجيرسي التي يتولى خدمتها الانبا ديفيد قد كشفا عن إصابة قس آخر واثنين من الشمامسة بالمرض، وذلك عبر رسائل لشعب الكنيسة على واتس أب

فيما منعت الحكومات المحلية في الولايتين الأمريكيتين الصلوات بالكنائس وأغلقتها بعد ثبوت إصابة الكهنة بينما سمحت بالصلاة في مدن أخرى دون مصلين على أن تبث أونلاين.