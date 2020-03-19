شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كيف يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بغلق المقاهى والمطاعم والمولات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض ”الخليج 365” ألية تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى اتخذه اليوم ضمن خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومواجهة انتشاره.

بداية ما هو قرار رئيس الوزراء؟

اتخذ رئيس الوزراء اليوم الخميس قرار بغلق جميع الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

يتم تنفيذ القرار بداية من 7 مساء اليوم الخميس لـ6 صباحا وويتكرر ذلك يوميا حتى نهاية الشهر الجارى.

كيف سيتم تطبيق القرار ؟

بدأت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التواصل مع أصحاب المولات والمحلات والأندية لإخطارهم بالقرار والموعد المحدد لتنفيذه.

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سيتم شن حملات من المحليات على المقاهى والفئات المطبق عليها القرار لتنفيذ القرار والمخالف سيتم تحرير محاضر غلق للمتنع عن تنفيذ القرار.

هل المخابز والصيدليات والبقالة سيطبق عليها القرار؟

لا يسرى القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ما سبب قرار الغلق؟

يأتي القرار في إطار خطة الدولة بمنع التجمعات لمحاصرة فيروس كورونا ومنع انتشاره .