شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: حريق محدود فى محطة شمال الجيزة دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن التربينة رقم 4 بمحطة انتاج شمال الجيزة تعرضت مساء أمس الأربعاء إلى حريق محدود فى جزء من حامل الكابلات الخاص بالتربينة.

وأوضح حمزة لـ"الخليج 365" ، أنه تم السيطرة على الحريق و لم يسفر عن أى إصابات بين العاملين بالمحطة ، موضحا أن الحريق كان خارج الحائط الخلفى لمبنى التربينة وتم فصل الوحدات كإيقاف آمن ، ولم يتأثر جسم التربينة أو الغلاية.

وأشار حمزة إلى أن، الحريق لم يؤثر على استقرار الشبكة أو التغذية الكهربية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد الأسباب الفنية التى أدت إلى ذلك.

وقد تعرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى خسائر عديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها البلاد الخميس الماضى، بلغت نحو 400 مليون جنيه، وقد تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً حول سوء الأحوال الجوية التى مرت على البلاد وتأثيرها على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية، وتضمن التقرير أن تطوير وتدعيم شبكة نقل الكهرباء خلال السنوات الأربعة الماضية ساعد فى زيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية وقدرتها على تجاوز الأزمة.