شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: صرف 18 مليون جنيه معاشات مايو ويونيو 2016 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرؤف الجمل، أمين صندوق نقابة الزراعيين، إن مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، قرر صرف معاشات الأعضاء سن الستين، والورثة، بجميع المحافظات، عن شهرى مايو ويونيو 2016، مشيرا إلى أن شيكات المعاشات سيتم تسليمها للنقابات الفرعية بالمحافظات خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح الجمل، فى بيان، اليوم، الخميس، أن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، قد اعتمد شيكات المعاشات بإجمالى 18 مليون جنيه.

كان الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أكد إن أحد التحديات الكُبرى التي تواجهها النقابة هي تدنى معاشات النقابة، حيث بلغت إجمالى المتأخرات لصندوق المعاشات، حوالى 500 مليون جنيه، بواقع 40 شهرًا لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن المجلس يدير أصول النقابة إدارة استثمارية بدلاً من الإدارة الذاتية غير الرشيدة للموارد، ما أتاح موارد مالية ساعدت المجلس الحالي على الانتظام في صرف المعاشات دون تقليل الفجوة.

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من ناحية أخرى، أعلنت نقابة المهن الزراعية، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، والمهندس محمد الشورى، الأمين العام، بتيسير اجراءات التحويل الالكترونى لمشروع الرعاية الصحية، فقد قاما بتكليف المهندس محمد أمين رئيس إدارة ادارة تكنولوجيا المعلومات، بتشغيل خطين لاستقبال طلبات التحويل الالكترونى، وذلك نظرا للاقبال الشديد على الخدمة على ان يعمل الخطين من السبت للأربعاء من الساعه 1 ظهرا، وحتى الساعة 7 مساء.

لخدمة الاعضاء المشتركين بمشروع الرعاية الصحية، من خلال ارسال صورة الروشتة (اشاعات / تحاليل)، وصورة الكارنية، واسم الجهة المحول لها على تطبيق الواتس آب، ليتم ارسال التحويل الالكترونى للمستفيد.

يذكر أن النقابة العامة للمهن الزراعية، كانت قد أجرت تعديلات على قانون النقابة الحالى رقم 31 لسنة 1966، والذى أصبح لا يناسب المرحلة الحالية من تطور زراعى، واحتياجات أعضاء النقابة لتزايد أعدادهم سنويا، وخاصة أصحاب المعاشات، وطالبت الحكومة باعتماد تلك التعديلات، وإرسالها لمجلس النواب، لتتمكن النقابة من تحسين مواردها ودخولها، لتغطية احتياجاتها، وسداد متأخرات المعاشات لأعضائها.