للمتاحف والمزارات الأثرية.. حملة توعية بين "السياحة" و"الصحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

دشنت وزارة السياحة والآثار، حملة توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، في إطار الحرص على سلامة العاملين بها والزائرين المصريين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن الحملة طبعت نحو 1000 بوستر عن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس ووضعها عند بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

وأوضحت زيدان، في بيان اليوم، أنه تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعا، مضيفة أنه تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.