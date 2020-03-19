"المنشآت السياحية": 3 شركات دولية تتنافس على تدريب العاملين "أون لاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت السياحية، تنافس 3 شركات دولية للفوز بتنفيذ مشروع تدريب العاملين بمنشآتها عن طريق ON LINE وهو المشروع المقدم من هشام وهبة، عضو مجلس إدارة الغرفة.

وبحسب بيان اليوم، قرر عادل المصري، رئيس الغرفة، تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لمراجعة ومناقشة العروض المقدمة للغرفة من الناحية الفنية والملاءة المالية.

وتضم اللجنة في تشكيلها الدكتور تامرسلام، نائب رئيس الغرفة، وياسر التاجوري، أمين صندوق الغرفة، وعلاء فتحي، وهشام وهبة عضوا مجلس الإدارة ومعهم من الجهاز الإداري بالغرفة أحمد الناظر، الأمين العام، ومسئول تكنولوجيا المعلومات بالغرفة.

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وقال هشام وهبة، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، إن التدريب أون لاين أصبح من أساسيات عملية التعلم عن بعد، وأحد الأساليب التعليمية والدراسية الحديثة، ويهدف المشروع إلى الإرتقاء بالمستوى الفني والمهني للعاملين، وكذلك تيسيراً على المنشآت التي تحجب عمالها عن المشاركة فى الدورات التدريبة الكلاسيكية نظرأ لحاجة العمل إليهم، واضطرارها إلى إلغاء فكرة مشاركة عمالها في الدورات التدريبية نتيجة الإصرارعلى حضور المتدرب بنفسه لتلقي التدريبات.

وأضاف وهبة، أن التدريب عبر أون لاين ON LINE يتميز باستغلال وقت فراغك في التدريب أون لاين، أو يمكن مشاهدة فيديو أو الاستماع إلى مقطع صوتي خاص بمحتوى المادة أثناء السفر أو التنقل في المواصلات، ويمنح أفقٍ واسع، يزيد من التفكير خارج الصندوق، مما يجعل الأمر أكثر ابتكاراً وإبداعاً.

وأشار إلى أن التدريب، يوفر اتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه في احتراف المجال، بجانب أنه يمكن المتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الإحتراف، مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال إختصاصه.

وأوضح وهبة، أنه بالتوازي مع فحص العروض المقدمة من الشركات الثلاثة، يتم حالياً الإعداد للمواد الدراسية والفيلمية التي يضمها المحتوى المقدم للمتدربين، وبما يتناسب مع الإتجاهات الحديثة العالمية في سلامة وصحة الغذاء، ومجال فنون الطهي، والخدمه، والإدارة والتحضير، والتجهيز، والاستقبال، والإشراف الداخلي، لرفع مستوى وكفاءة ومهارات العاملين بالمنشأت السياحية.