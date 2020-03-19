أمين البرلمان: عبدالعال يملك صلاحية تأجيل الجلسات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال يملك الصلاحية اللائحية لتعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة.

وقال فوزي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن الدكتور علي عبد العال يملك صلاحية تعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة والمقرر انعقادها يوم الأحد 29 مارس الجاري، إذا طرأ أو استجد ما يدعو إلى ذلك ويملك تأجيلها، خاصة وأن رئيس البرلمان شديد الحرص على صحة النواب والعاملين بالمجلس ويتابع الموقف ساعة بساعة.

وأوضح أنه من المبكر اتخاذ أي قرار بشأن تأجيل الجلسات العامة القادمة للمجلس، لاسيما ونحن يفصلنا عن موعدها 10 أيام، مشيرا إلى أن المجلس قام بشكل استباقي بتأجيل جلساته منذ الجلسة الأخيرة لمدة أسبوعين وليس لأسبوع واحد كما هو معتاد.

وكان مجلس النواب قد اتخذ بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، وأن تمنح إجازات مدفوعة الأجر للسيدات الحوامل والحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل، وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء 17 مارس الجاري.