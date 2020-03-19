وزير الزراعة: 958 مليون جنيه إجمالي تمويل مشروع البتلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو في جلسته الأخيرة على اعتماد أكثر من 66 مليون جنيه؛ لتمويل 357 مستفيدا لشراء وتغذية 4521 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو، وأيضا تمويل 19 مستفيدا لشراء وتغذية 428 رأس ماشية مستوردة سريعة النمو بأكثر من 8 ملايين جنيه.

وقال وزير الزراعة - في بيان اليوم - أن ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو قد بلغ أكثر من 958 مليون جنيه للبتلو المحلي، وكذلك العجول المستوردة سريعة النمو.

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من جانبه، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو خلال الثلاث جلسات الأخيرة وافق على أكثر من 123 مليون جنيه منهم 13 مليونا للاستفادة من البروتوكول الرباعي بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والباقي 110 ملايين جنيه لتسمين وتغذية عجول البتلو من الأبقار والجاموس المحلية.

بدوره، أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث إنه منع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف.

جدير بالذكر أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.