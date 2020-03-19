مكافحة احتكار وشائعات وخدمات إلكترونية.. كيف تواجه "الداخلية" كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تواصل وزارة الداخلية جهودها على عدة محاور منها ضبط مروجي الشائعات والمحتكرين للمستلزمات الطبية والغذائية، بالإضافة للقرارات الخدمية التي تقلل التكدسات عبر تقديم خدماتها إلكترونيًا.

ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رجال الشرطة فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضبط مروجي الشائعات ووقف النشاط التعليمي، بتحديد مروجي الشائعات عن فيروس كورونا ومداهمة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الجرائم.

ويرصد "الخليج 365" أبرز جهود وزارة الداخلية للحد من انتشار كورونا في التقرير التالي:

ضبط مروجي الشائعات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 9 أشخاص حتى اليوم الخميس، لاتهامهم بترويج شائعات وأخبار مفبركة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت الوزارة في بيان رسمية أن المتهمين تهكموا على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة الفيروس بغرض إثارة الرأي العام، وتحريض الأطباء والممرضين على الامتناع عن فحص المصابين بفيروس "كورونا" عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 188 عقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

غلق مراكز الدروس الخصوصية

منذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق مراكز الدروس الخصوصية، نفّذت وزارة الداخلية حملات كبرى على مراكز الدروس الخصوصية بجميع المحافظات، سعيًا لتقليل التكدس والاختلاط بين الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت حملات رجال الشرطة عن إغلاق 16 "سنتر تعليمي" يوم الإثنين ومصادرة محتوياتها في محافظتي القاهرة والجيزة، ويوم الثلاثاء أغلقت الوزارة 6415 مركزًا تعليميًا بجميع المحافظات واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأمس الأربعاء أغلق 7 آلاف و597 مركزًا تعليميًا مخالف على مستوى الجمهورية.

حملات على تجار المستلزمات الطبية والأغذية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، حملة أمنية لمواجهة كل من يخفي السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حملات شرطة التموين بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط آلاف المستلزمات الطبية (كمامة طبية - قفاز طبي - مطهرات) حجبها التجار بغرض رفع أسعارها، بالإضافة لضبط آلاف المواد الغذائية المخزنة بغرض رفع الأسعار. تفاصيل أكثر هنا

خدمات إلكترونية

علّقت وزارة الداخلية استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتباراً من اليوم الخميس 19 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين.

كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري) أو من خلال أحد مكاتب البريد.

وأوضحت الوزارة في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك "كيفية الحصول على الخدمات المرورية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.

لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا

ولمعرفة طرق استخدام الخدمات الإلكترونية لـ"الأحوال المدنية" عبر الإنترنت، اضغط هنا