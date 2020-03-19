ضبط "استروكس وهيروين".. مكافحة المخدرات تشن حملة مكبرة على "تجار الكيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة حملات مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة بالقاهرة.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة المركز وبحوزتهم 2 كيلو حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تمكن المقدم أحمد إبراهيم، من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته 350 جرام "حشيش" ومبلغ مالي وهاتف محمول.

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كما تمكن المقدم تامر حسني، من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته 610 جرامات من الاستروكس و200 جرام من مخدر البودر ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وتمكن الرائد محمد عبد المنعم، من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته 120 جرام هيروين، و70 جرام من مخدر الآيس ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.