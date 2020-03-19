الداخلية تجري عمليات تعقيم وتطهير لأقسام الشرطة والسجون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية أعمال التعقيم والتطهير بكافة المبانى والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار الخطة الوقائية المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، والتى من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.
فقد قامت وزارة الداخلية بتنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها.
وتابع البيان؛ حيث دفعت الوزارة بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت الشرطية خاصة التى تشهد إرتياداً جماهيرياً، شملت قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، وذلك لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها.
يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الوطنية لوزارة الداخلية والتى تراعى فيها إستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامتهم فى كل موقع شرطى يتوجهون إليه للحصول على الخدمات الشرطية.
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