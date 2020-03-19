"أمن الدولة" تخلي سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.
جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس.
المخلى سبيلهم متهمون في عدة قضايا مختلفة أبرزها (734 لسنة 2018 - 488 لسنة 2019 - 930 لسنة 2019).
ويواجه المخلى سبيلهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.
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