شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم حسن نافعة.. إخلاء سبيل 15 شخصًا من القوى السياسية في قضايا مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية، بينهم الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، وشادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، و١٢ آخرين من أعضاء الأحزاب السياسية المتهمين على ذمة التحقيقات فى وقائع نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

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