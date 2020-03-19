شكرا لقرائتكم خبر عن وقف عروض «الصوت والضوء» حتى نهاية مارس منعًا لانتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، برئاسة محمد عبدالعزيز، وقف عروض الصوت والضوء بمناطقها الـ5 «الأهرامات- الكرنك- فيله- أبو سمبل- ادفو»، اعتبارا من غد الجمعة 20 مارس الجاري، وحتى الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري. وقالت الشركة إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

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