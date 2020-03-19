شكرا لقرائتكم خبر عن «المرشدين السياحيين» تقرر شطب عضوين وإنذار اثنين آخرين بتهمة السب والقذف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن مجلس تأديب المرشدين السياحيين، قرر خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، شطب كلا من وليد البطوطى، وطارق فاروق إبراهيم سرحان، عما هو ثابت في حقهما ومنسوب إليهما، دون مساس بالمعاش المستحق لهما، وإنذار كلا من: مازن ماهر سامى، وإسلام فارس عبدالله عما هو منسوب إليهما.

Advertisements

وأوضح مجلس تأديب المرشدين السياحيين، في بيان، أن القرارات بشأن الوقائع التي ارتكبوها، والمتمثلة في وقائع السب والقذف والتشهير ضد جموع المرشدين السياحيين كافة، وأعضاء المجلس نقيباً وأعضاء، والمؤثمة قانوناً وفق نص المواد 171،302,306 من قانون العقوبات والمواد 15,81,84 من قانون المرشدين السياحيين 121 لسنه 1983، مضيفة: «وعليه تم إجراء التحقيقات معهم من قبل الشؤون القانونية بالنقابة على مدار الستة اشهر الماضية والتي اسفرت عن اقرارهم بارتكاب تلك الافعال المؤثمة قانونياً».

وأضاف المجلس: «وعليه ارتأى المجلس إحالتهم إلى التأديب لمجازاتهم عن هذه الوقائع وتداول نظر تلك الدعاوي بالجلسات، مُثل فيها وكيل عن بعضهم ومثل بعضهم بشخصة دون احدهم وقدموا ما لديهم من اوجه دفاع ومذكرات انتهى على أثرها حجز القضايا للحكم فيها ليصدر فيها الأحكام السابق ذكرها، بعد تكرار تلك الوقائع منهم، مشيرة إلى أنها ليست السابقة الاولي وانما هي الواقعة الثانية لبعضهم».

ويرأس اللجنة، المستشار مصطفي عاصم، وتضم في عضويتها كل من: ياسر محمود ماهر عبدالوهاب، وكيل النقابة العامة، ناصر سعيد خميس محمود، سكرتير عام النقابة، هدي حنفي السيد راضي، عضو مجلس النقابة، مايكل يحيي صبحي رفيله، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين.