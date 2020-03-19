شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: غلق دورات المياه وأماكن الوضوء في غير أوقات نظافة المسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع «كولديرات» المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، وذلك في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.

كما قرر وزير الأوقاف - في تعميمه الذي أصدره إلى جميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية اليوم- أن المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وكذلك تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.

واختتم وزير الأوقاف في تعميمه: «نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا، مشددا على اعتبار أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية».