شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية مع إحدى البواخر السياحية بأسوان بعد تسريح العاملين بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إيفاد لجنة مكونة من مديرى السياحة والمراسي السياحية، بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة ومركز أسوان لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد البواخر السياحية.

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كانت شكوى تلقاها المحافظ على «الواتس آب» الخاص به، تفيد تسريح إدارة الفندق العائم للعاملين دون الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بعدم مغادرة الأطقم العاملة في المنشآت السياحية لمدة 14 يوما من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ مسؤولى المحليات والصحة بتحويل صاحب الشكوى الشيف عمرو رضا إلى مستشفى الصداقة التخصصى لإخضاعه للفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته قبل مغادرته للمحافظة.

وأشاد المحافظ بالمنشآت السياحية والفندقية التي ألتزمت بالتعليمات وقامت بتنفيذ الإجراءات الوقائية مع أطقم العاملين بها بعمل حجر صحى داخل الفندق أو الباخرة أو المنشأة طوال الفترة المحددة، وأثنى اللواء أشرف عطية على الجهود الذاتية لبعض المواطنين والمجتمع المدنى بالتبرع بكميات كبيرة من المواد المنظفة والمستعملة في التطهير والتعقيم وهو الذي يعكس التلاحم والمشاركة المجتمعية الجادة.