شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب «الصحة» بحث المنشآت الطبية على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت نقابة الأطباء خطابا إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تؤكد فيه تعاونها مع الوزارة، وجميع الهيئات الصحية، وجهات الدولة المختلفة، من أجل درء المخاطر الصحية التي تواجه الوطن.

وجاء نص الخطاب كالتالي: «تتمنى نقابة الأطباء التوفيق لسيادتكم في اتخاذ الإجراءات التي تساعد في التغلب على التحديات الصحية التي تواجه الوطن في الفترة الحالية، وتؤكد على تعاون النقابة مع سيادتكم وجميع الهيئات الصحية وجهات الدولة المختلفة من أجل درء المخاطر الصحية عن الوطن، كما نؤكد على تحمل الأطباء لمسئولياتهم في التصدي للدفاع عن الوطن في حربه ضد الوباء».

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واستكمل: «ومن واقع حرص النقابة على القيام بدورها في التعاون من أجل التغلب على الأزمة الصحية الحالية، نحيط سيادتكم علما بوجود بعض الملاحظات من الأطباء العاملين ببعض الجهات الصحية تتعلق بوجود مشكلات في سرعة توفير بعض الواقيات الشخصية وتوحيد معايير تطبيق إجراءات مكافحة العدوى».

وأضاف البيان: «بالطبع نعلم حرص سيادتكم على ضرورة تطبيق قواعد مكافحة العدوى بدقة في الظروف الحالية حيث أنه شيء هام جدا ليس فقط لحماية الأطباء والفرق الطبية ولكن الأهم هو لمحاصرة عدوى الكورونا وتحاشى أن تتحول المستشفيات من مكان للاستشفاء إلى مكان لنشر العدوى، وسبق إصدار تعليمات من وزارة الصحة الجهات العمل بضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بتوفير مستلزمات مكافحة العدوى، لذلك نرجو إعادة التأكيد على جميع مديري المنشآت الطبية بضرورة متابعتهم لتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بصورة مستمرة، مع ضرورة إعلان البرتوكول العلمي الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد بواسطة الفريق الطبي ومتابعة تطبيقها، وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبي وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة أو المرضية (قناع عادي- قناع عالي الحماية- قفازات- غطاء رأس- مريلة واقية- نظارة واقية)، وذلك لضمان الوقاية لمقدمي الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن والمواطن».

واختتم: «كما نرجو التأكيد على المسؤولين بضرورة تأجيل تنفيذ أي حملات طبية ليس لها صفة الضرورة العاجلة في الفترة الحالية، وذلك لتخفيف الازدحام والتكدس التقليل فرص انتشار العدوى بين المواطنين، وندعو الله أن يكلل جميع الجهود في النجاح للتغلب على أي خطر صحي يواجه الوطن».