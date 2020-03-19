شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يواصل خطة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لإتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما يتضمنوه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصري والسادة الوزراء والعاملين من إحتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.

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وقدم المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات مضنية لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التي تهدد الوطن، مشيراً إلى أن الشعب المصري يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب المصرى وسلامة أراضيه.

وأكد أن القوات المسلحة كعادتها دائماً تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية والاحترازية السريعة لمجابهة كافة التهديدات، كما أشاد بالروح المعنوية العالية التي لمسها من كافة العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية، فضلاً عن الأسلوب الاحترافي الذي استخدمته الأطقم المتخصصة في أعمال التطهير.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة المتواصلة في مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصري من أي خطر محتمل.