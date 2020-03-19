شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في طشقند تُعيد المصريين العالقين في أوزبكستان إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت سفارة مصر في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بالتنسيق مع السلطات الأوزبكية لإعادة عدد من المواطنين المصريين العالقين في أوزبكستان على خلفية أزمة انتشار فيروس الكورونا.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن عدد العالقين 10 مواطنين تصادف تواجدهم في أوزبكستان لأسباب مختلفة خلال فترة صدور القرار بوقف رحلات الطيران، حيث تواصلت السفارة مع المصريين المتواجدين في أوزبكستان للوقوف على رغبتهم في العودة قبل وقف السفر.

وأضافت الوزارة أن هناك تواصلًا مستمرًا بين السفارة المصرية والحكومة الأوزبكية، التي تعاونت بشكل كامل مع السفارة في هذا الصدد، من أجل تأمين عودة المصريين العالقين في أوزبكستان على متن طائرة تشارتر كانت مكلَفة بإعادة مواطنين أوزبك من مصر إلى أوزبكستان، حيث تم تحديد مطار Navoi كنقطة انطلاق للرحلة بين أوزبكستان والقاهرة، وتم ترتيب نقل المصريين من العاصمة إلى المطار المحدد ليتسنى لهم العودة إلى أرض الوطن، وقد غادرت الرحلة الأراضي الأوزبكية ظهر أمس ووصلت عصر اليوم إلى الأراضي المصرية.