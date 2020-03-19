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الحكومة ترفع سعر إردب القمح 15 جنيهًا عن العام الماضي

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محمد عبد العاطي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الخميس، على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للإردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضى، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 917.91 فدان، بناحية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لاستخدامها فى إقامة مجمع لإنتاج الألواح الشمسية الفوتوفولطية.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية بيلاروسيا، حول المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة، وقمعها، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها.

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