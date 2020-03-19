شكرا لقرائتكم خبر عن بث العبادات «أونلاين».. والكنيسة الإنجيلية تصدر 5 محاذير جديدة لمجابهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الكنيسة الانجيلية في مصر برئاسة القس الدكتور اندريه زكى 5 محاذير جديدة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» في بيانا رسميا اليوم الخميس بهذا الشأن.

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وذكرت الكنيسة في بيانها :«في إطارِ مَا تمرُّ به البلادُ منْ ظروفٍ استثنائيَّةٍ، وحِرْصًا على حَياةِ جميعِ المواطنينَ، منْ أيِّ مخاطرَ صِحيَّةٍ قد تُهدِّدُ حياتَهم، وحياةَ عائِلاتِهم، وتماشيًا معَ القراراتِ الاحترازيةِ التي تتَّخِذُها الدولةُ المصريَّةُ، التزامًا بمعاييرِ الصحةِ والسلامة، التي تنصحُ بها منظمةُ الصحةِ العالميةْ، قرَّرَ الدكتور القسّ أندريَّه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، ما يلي: تعليق كافةِ الاجتماعاتِ والأنشطةِ والمؤتمراتِ الكنسيَّةِ لجميعِ المذاهبِ الإنجيليةِ في مِصرَ، اعتبارًا من اليومِ الخميس ١٩ مارس وحتى نهايةِ شهر مارس الحالي بجميعِ أنحَاءِ الجمهوريةِ».

كما شملت المحاذير أنه أمَّا فيما يختصُّ بالعبادةِ يومَ الأحد، يتمُّ ذلك معَ الالتزامِ بمعاييرِ الصحةِ والسلامةِ، التي أقرَّتها منظمةُ الصحةِ العالميَّةِ، كما يجوزُ لمجلسِ الكنيسةِ المحليةِ اتخاذُ القرارِ بإقامةِ العبادةِ عبرَ البثِّ المباشرُ ووسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ، دونَ حضورِ الشعبِ، وذلكَ بالتنسيقِ معَ رؤساءِ المذاهبِ والكنائسِ الإنجيليةِ بمصرَ واتخاذ جميعِ الكنائسِ كافةِ الإجراءاتِ الاحترازيةِ من تعقيمٍ واتباعٍ للإرشاداتِ الصحيَّةِ اللازمةْ وتخصيصَ يوميّ الجمعة ٢٠ و٢٧ مارس للصومِ والصلاةِ والتضرُّع إلى اللهِ ليجيزَ هذهِ الأزمةَ وتقومُ رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ بمتابعةِ الأمرِ بكلِّ دقةٍ، وسوفَ تتمُّ إفادَتُكم بأيِّ تطوراتٍ جديدة.

وقال «زكى» أن عالمَنا اليومَ يمرُّ بأزمةٍ صحيةٍ خطيرةٍ، تهدِّدُ صِحَّةَ وحياةَ الآلافِ منَ البشرِ، لكنَّنا نثقُ في قدرةِ الله أنَّه ينجِّي العالمَ أجمعَ «مِنَ الوَبَإِ الخَطِرِ» وأنَّ هذهِ الأزمةَ ستنتهي بالتعاونِ بينَ الجميعِ والتكاتفِ والحرصِ على صحةِ الجميعِ وحياتهم.